Snuffelschuurtje 2.0 zoekt dameskleding

BRUMMEN – Het Snuffelschuurtje 2.0 is voor de komende herfst en winter op zoek naar dameskleding. “Mocht u nog kleding hebben die schoon en heel is en een tweede kans verdient, dan kunt u die komen inbrengen”, luidt de oproep. Het Snuffelschuurtje, gevestigd in de Oude Kerk in Brummen, is elke vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur geopend. Er worden allerlei leuke tweedehands spulletjes en kleding verkocht. De opbrengst is bestemd voor revalidatiewerk voor kinderen in Nigeria en Actie Hongerpot Brummen.

In de afgelopen zomer hebben weer velen de weg naar het Snuffelschuurtje 2.0 weten te vinden. Bezoekers uit Brummen, maar ook vakantievierders van ver daarbuiten. Naast mooie opbrengsten, leverde dit leuke ontmoetingen en mooie gesprekken op.