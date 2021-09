Snappenburg de Vriesprijs voor Coop Doesburg

DOESBURG – De Coop-supermarkt in Doesburg heeft dit jaar de Snappenburg de Vriesprijs in ontvangst mogen nemen. Deze prijs wordt jaarlijks door de Monumentenvereniging Doesburg uitgereikt aan een pand waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd.

Burgemeester Loes van der Meijs van de gemeente Doesburg en voorzitter Peter van den Brandhof van de Monumentenvereniging overhandigden de prijs tijdens Open Monumentendag aan Bert Tretmans van Schippers architecten, architect van de laatste werkzaamheden aan de Coop. De supermarkt is gevestigd in een oud pand. In 1913 werd een woon-winkelpand met pakhuis gebouwd, naar een ontwerp van de bekende Doesburgse architect H.C. Bloemendaal. In 1976 werd het pand op de begane grond geheel doorgebroken om ruimte te maken voor een supermarkt. Daarbij werd de winkelpui, met uitzondering van de oude omkadering, verwijderd en vervangen door een moderne, strakke pui. Recent is de voorgevel aan de Ooipoortstraat gerenoveerd, gelijktijdig met de uitbreiding van de supermarkt. Tijdens de verbouwing zijn extra inspanningen geleverd om de historische gevel aan de Ooipoortstraat weer in oude luister te herstellen, iets dat de jury van de Monumentenvereniging bijzonder kan waarderen.

De Snappenburg de Vriesprijs beestaat uit een kleine, bronzen erepenning met bijbehorende oorkonde en een gravure van Jacob van Deventer. Er werden dit jaar vijf panden voorgedragen voor de prijs. Naast de prijs voor de Coop krijgt het pand aan de Boekholtstraat 26 een eervolle vermelding. De jury meent dat door nieuwbouw van het pand de straatwand weer is hersteld en het aanzicht van Doesburg is verbeterd. Het pand is met gevoel voor historie ingepast op deze locatie.

Foto: Burgemeester Loes van der Meijs en Peter van den Brandhof overhandigen de erepenning aan Bert Tretmans, architect van de nieuwe Coop