Sluitende begroting voor gemeente Brummen

BRUMMEN – Het college van de gemeente Brummen heeft een sluitende begroting opgesteld. Verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden overhandigde het eerste exemplaar donderdag 16 september symbolisch aan de gemeenteraad. De lokale lasten stijgen met gemiddeld 2,8 procent. De algemene reserve wordt de komende jaren versterkt.

Naast een verbetering van de algemene reserve blijft er voldoende budget over voor verschillende grote opgaven waar de gemeente aan werkt. Zo is er in de begroting extra budget opgenomen voor het programma Klimaat en Duurzaamheid en voor Jeugdzorg. Ook blijft de gemeente bijdragen aan het programma Eerbeek Loenen 2030.

Wethouder Van Burgsteden: “We werken stapsgewijs en zorgvuldig aan verbetering van de financiële positie, waarbij we oog houden voor de urgente opgaven van deze tijd. Met een solide begroting kunnen we ons beter richten op de gevraagde opgave in Brummen en haar inwoners.”

Het college heeft ervoor gekozen om beperkt nieuwe ambities op te nemen. “We zitten aan het einde van een bestuursperiode, volgend jaar maart kiezen onze inwoners een nieuwe volksvertegenwoordiging. In zo’n situatie past het niet om allerlei nieuwe zaken in gang te zetten”, aldus wethouder Van Burgsteden: “We leggen met deze begroting juist een fundament waar een nieuw gemeentebestuur volgend jaar op kan voortbouwen.”

Het gemeentebestuur van Brummen is vorig jaar een traject gestart om de begroting robuuster te maken. Een belangrijke stap hierin vond voor de zomer plaats met de vaststelling van een financieel herstelplan. De provincie Gelderland heeft positief gereageerd op dit herstelplan. De begroting die nu is opgesteld door het college bouwt dan ook voort op dit herstelplan.

De raad bespreekt de door het college aangeboden begroting in het openbare forum van 7 oktober. In de openbare begrotingsvergadering op donderdag 28 oktober neemt de gemeenteraad een besluit. Op een speciale pagina op de gemeentelijke website is informatie te vinden over de conceptbegroting en de wijze waarop het politieke debat, inbreng van de samenleving en de besluitvorming gaat plaatsvinden.