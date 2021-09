Siloconcert in buitengebied van Brummen

BRUMMEN – Na het eerste nagenoeg uitverkochte dwarsfluitconcert is het zaterdag 18 september de beurt aan Helene Kalisvaart om een concert te geven in een voormalige mestsilo in het buitengebied van Brummen. Het concert is geïnspireerd op Ophelia. Dit concert begint waar Ophelia eindigt: verstild in het water, tussen de bloemen.De liederen worden steeds uitbundiger. Het concert eindigt in de volle kleurenrijkdom van dahlia’s.

Ophelia is een personage uit William Shakespeares beroemde toneelstuk Hamlet. Hamlets vader is koning van Denemarken. Hij wordt vermoord door zijn broer Claudius, die vervolgens met de koningin, Hamlets moeder Gertrude, trouwt. Hamlet wil Claudius vermoorden, maar vermoordt per abuis Polonius: de vader van zijn geliefde Ophelia. Hamlet vertrekt naar Engeland. Ophelia wordt krankzinnig door het verlies van haar vader en het vertrek van Hamlet. Ze zingt flarden van liedjes en plukt bloemen langs de oever van een rivier, maar valt en verdrinkt.

Helene Kalisvaart heeft een warme sopraanstem die ze gebruikt voor opera, lied en wereldmuziek. In haar werkplaats de Klooikeet worden plannen gesmeed en biedt ze ruimte voor creatieve spelende ontwikkeling. Ze werkte als straatsopraan en als zingende serveerster bij Pasta e Basta in Amsterdam. In 2021 won ze met opera de vierde prijs in de TV zangtalentenjacht We Want More.

De bezoekers aan het concert in Brummen kijken vanaf een plateau om de silo naar wat zich in de betonnen bak afspeelt. Doordat het concert in de openlucht plaatsvindt, spelen licht en luchten mee in het aanzicht van de silo en het omringende landschap. De betonnen ronding van de silo beïnvloedt de klank en het ritme. Galm en echo spelen mee in de opgeroepen klanken. Muzikanten spelen daarop in. Aanvang is om 15.00 en om 17.00 uur. Opgeven kan uitsluitend via mail kunst@corrievandevendel.nl op volgorde van binnenkomst. De kosten bedragen 12 euro. De silo is te vinden aan de Weg naar het Ganzen Ei 7/9.