Serie stadsvertellingen over Doesburgse kroonjaren

DOESBURG – Het jaar 1572 word gezien als het begin van de geboorte van Nederland en als keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. In dat jaar, in 2022 precies 450 jaar geleden, werd Doesburg ingenomen door een Geuzenleger. Wat er precies gebeurde, wat dat betekende voor gewone Doesburgers en wat de effecten waren op de lange termijn is op zondag 3 oktober om 14.00 uur het onderwerp van een stadsvertelling door Maaike Bäumler in de filmzaal van het Arsenaal in Doesburg.

Bäumler is teamlid van HetHuisDoesburg. Zij werkte mee aan eerdere producties en stadsvertellingen, is lid van de transcriptie archiefgroep Doesburg en oud-lid van de wijkraad Beinum. Na de succesrijke serie ’75 jaar Vrijheid’ is haar stadsvertelling ‘Doesburg anno 1572’ de eerste in een nieuwe serie vertellingen over de Doesburgse kroonjaren.

Zogenoemde kroonjaren zijn jaren die uitgebreid worden gevierd of herdacht. In de nieuwe serie stadsvertellingen van HetHuisDoesburg worden vier van die kroonjaren uitgelicht: 1572, Doesburg anno 1572; 1672, het rampjaar in Doesburg; 1872, Oranje boven en broedertwisten in Doesburg en 1972, de jonge geschiedenis van de wijk Beinum.

Het programma op 3 oktober duurt 30 tot 45 minuten. Reserveren via filmhuis-doesburg.nl is verplicht en er is een coronacheck. De zaal is geopend vanaf 13.30 uur; de vertelling begint om 14.00 uur. De toegangsprijs is 5 euro. Een arrangement met een tweegangenlunch in het Arsenaal kost 19 euro, inclusief een toegangskaartje voor de stadsvertelling en na de lunch een kopje koffie, thee of cappuccino met bonbon. De lunch wordt geserveerd vanaf 12.00.