VELP – Yoga+ geeft op dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur Seniorenyoga in Nieuw Schoonoord 2 in Velp. Het bestaat uit oefeningen en houdingen zittend op de stoel, staand naast de stoel en, indien mogelijk, liggend op de mat. Les wordt gegeven in een kleine groep en dus is er veel persoonlijke aandacht. Seniorenyoga is ook voor dames met een maatje meer.

Aanmelden kan bij Grace Luijkenaar-van Norden, tel. 026 495 3900 / 064518 1047 of via mail happygrace17@hotmail.com.