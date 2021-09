Schrijven in Rheden

RHEDEN – Onder begeleiding van schrijfdocent Marjon Weijzen kunnen liefhebbers elke eerste vrijdag van de maand Schrijven in het Dorpshuis in Rheden. Er wordt geschreven aan de hand van concrete opdrachten, die er vooral op gericht zijn om de creativiteit te laten stromen. Op 3 september is een nieuw seizoen gestart. Iedereen is welkom, ook voor een losse les, en voorál mensen uit het dorp Rheden. De lessen zijn van 10.00 tot 12.00 uur.

Meer informatie en aanmelden kan via www.marjonweijzen.nl, tel 0627061942 of via marjon@weijzen.nl.