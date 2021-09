Schooljaar Yuverta mbo Velp van start

VELP – Maandag 6 september is het nieuwe schooljaar voor Yuverta mbo Velp écht van start gegaan. Het vertrouwde Helicon gaat verder als Yuverta mbo Velp. Helicon, Wellantcollege en Citaverde zijn vanaf 1 augustus één onderwijsorganisatie: Yuverta. Negenhonderd studenten begonnen vorige week in Velp met hun lessen fysiek op school. Met een gebakje bij de ingang werden zij feestelijk verwelkomd bij Yuverta.

Naast dat de naam van de school is vernieuwd, heeft het gebouw ook een upgrade gekregen. De entree en de aula zijn volledig vernieuwd, projectlokalen zijn opgeknapt en er zijn meerdere studieruimtes gecreëerd. “In het gebouw zie je nu ook direct welke opleidingen we verzorgen,” vertelt senior opleidingsmanager Maurice Koster. “We hebben gekozen voor veel planten in de aula en studieruimte en maken veel gebruik van hout. Daarnaast zijn muren doorgebroken en ramen toegevoegd om de school lichter te maken. Tot slot hebben de praktijklokalen een upgrade gekregen. Door onder andere het fotobehang heb je ook ín het lokaal het gevoel dat je middenin de natuur zit.” De verbouwde school is op 5 en 6 november te bezoeken tijden de open dag van Yuverta mbo Velp.