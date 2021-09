Schietpartij in Velp blijkt confetti

VELP – De politie is zaterdagmiddag 25 september groots uitgerukt na een melding van een schietpartij op Den Heuvel in Velp. Het bleek echter te gaan om afgeschoten confettikanonnen.

Rond 14.50 belde een buurtbewoner de politie omdat er knallen waren gehoord. De ingeschakelde agenten kwamen met spoed, in kogelwerende vesten, op de melding af. Ter plaatse werden er twee mannen in de boeien geslagen. Een geparkeerde auto van de mannen werd direct doorzocht. Er werden geen vuurwapens aangetroffen. De mannen hoefden niet mee naar het politiebureau toen bleek dat het loos alarm was. De knallen waren afkomstig van confettikanonnen die werden afgeschoten.

De twee mannen die staande waren gehouden, waren samen met vrienden. Zij voerden met een vriendengroep diversen opdrachten uit. De mannen hadden een rally georganiseerd. Hierbij zou de vriendengroep in diversen groepjes door het land trekken om op verschillende plaatsen opdrachten te voltooien. Een van de opdrachten was in Velp, maar dit liep dus even anders dan gepland.

De betrokken mannen hadden de grote politie-inzet niet verwacht. Zij konden er wel om lachen.

Foto: Roland Heitink/ Persbureau Heitink