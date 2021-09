Rosa da Silva bij Podium Doesburg

DOESBURG – Rosa da Silva komt op zaterdag 25 september naar Podium Doesburg. Vanaf 20.00 uur neemt zij haar publiek mee naar 1995, het jaar dat zij als klein meisje meedeed aan de Mini Playbackshow van Henny Huisman.

Rosa blikt terug. In de studio werd gelachen om haar geboortedorp Klazienaveen en dus moet ze nu afrekenen met haar Drentse en Portugese roots. Want, dacht ze, om een ster te kunnen worden moet je je anders voordoen dan je bent.

Rosa zingt, speelt en ergert zich mateloos. En dan nog het meeste aan zichzelf. In een hoog tempo wisselen het Portugese temperament en de Drentse nuchterheid elkaar af. Haar schurende personages zorgen voor plaatsvervangende schaamte en de eeuwige clichématige strijd tussen stad en provincie wordt akelig herkenbaar.

Het optreden bij Podium Doesburg kost 17,50 euro. Kaarten zijn te bestellen via www.podiumdoesburg.nl.