Robert de Haan boekt twee zeges in Ginetta Junior Championship op Thruxton

EERBEEK – Ginetta Junior Robert de Haan beleefde een succesvol weekend in het Michelin Ginetta Junior-kampioenschap met een tweetal sterke overwinningen op het circuit van Thruxton. Dit jaar komt De Haan uit in het Michelin Ginetta Junior Championship in Groot-Brittannië, dat verreden wordt in het programma van het BTCC, een kans die hij zelf gecreëerd heeft door in een veld van 60 rijders het Ginetta Scolarship te winnen. De laatste races doet De Haan steevast mee om de podiumplaatsen. De talentvolle Nederlander schreef in de laatste ronde twee van de drie races op zijn naam.

De openingsrace werd gekenmerkt door de befaamde slipstreamactie op Thruxton, met een verbluffende strijd om de leiding van de race. Voisin kwam na de eerste ronde als leider door, maar zijn voorsprong was van korte duur, toen Robert de Haan een indrukwekkende opmars maakte vanaf de zevende plaats op de grid naar de koppositie. Een strijd van zeven wagens om de leiding werd in de laatste ronden gereduceerd tot een strijd tussen drie rijders. Een briljante verdedigende actie van De Haan leverde de Nederlander zijn eerste overwinning op.

Ook de tweede race was een thriller. De Haan was in de slotfase indrukwekkend opgeklommen naar de tweede plaats, maar door een moment in de chicane in de laatste ronde viel hij een paar plaatsjes terug.

De laatste race van het weekend werd op zondag verreden, waarbij de tieners opnieuw voor een thriller zorgden voor het live televisiepubliek op ITV4. Voisin en Hopkins behielden hun twee beste startposities na een vroege safety car-periode, terwijl de Haan van de zesde naar de derde plaats was opgeklommen. Toen de actie werd hervat, braken deze drie kortstondig weg van het ruziënde peloton daarachter toen de Haan op briljante wijze zijn beide rivalen inhaalde op het complex. Naarmate de race vorderde en ze bleven strijden, werden ze al snel ingehaald door Rowledge, Millar en vervolgens Wheeler. Voisin kwam op een gegeven moment kortstondig aan de leiding, maar De Haan vocht zich terug en liep in de laatste ronden weg naar de overwinning.

“De eerste paar ronden van het kampioenschap waren best moeilijk voor me”, zo kijkt De Haan terug op zijn eerste stappen in de autosport, maat talent verloochend zich niet. “Tijdens de laatste drie ronden in Oulton Park, Knockhill en Thruxton heb ik echt stappen vooruit gezet. Vorige week won ik twee races, zowel overall als bij de rookies. De eerste race van het jaar was ook in Thruxton en die ervaring heb ik vorige week kunnen gebruiken. Vanaf de trainingen waren we direct heel snel. Ik zat er goed bij en reed in de kwalificatie de vijfde tijd en de vierde tijd voor de tweede race. Daar waren we blij mee. Tijdens de eerste race ben ik direct naar voren gereden en als eerste geëindigd. In de tweede race werd ik zesde en de laatste race heb ik ook weer gewonnen. Het was echt een super weekend.”

En dus is racetalent De Haan geen onbekende meer in een veld met bijna alleen maar Engelsen. “The Dutchman roepen ze wel eens naar me, maar ze weten inmiddels echt wel dat ik mee rij. Ik ben heel tevreden met hoe het gaat en hoop dit jaar vaker op het podium te staan. Ik sta nu zesde in het kampioenschap en ben tweede rookie. In beide klassementen kan ik nog voor het kampioenschap gaan.”

De coureur uit Eerbeek zit goed op zijn plaats bij het team van Richardson Racing. “Het Ginetta kampioenschap is heel vet. Het is echt close racing en je leert echt goed racen. Het is best wel een moeilijke auto, maar ik ben heel tevreden met het team. De auto is goed en ze hebben het goed voor elkaar. De coaching is ook top en we gaan voor het kampioenschap. Voordat ik het Scholarship behaalde, heb ik al een testdag bij het team gedaan. Zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Nadat ik het Scholarship had gewonnen, wilden ze me natuurlijk graag in hun team hebben.”

Dit jaar rijdt De Haan naast het Ginetta kampioenschap ook in de kart in de ID Engines Shifter-klasse. “Initiator Arthur Dontje van de Kartacademy heeft me gevraagd om in deze nieuwe schakelklasse te rijden. Super leuk om te doen. Het is een 4takt schakelkart en hij gaat best wel hard. Echt een leuke klasse om te rijden.”