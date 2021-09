Rijdende auto vliegt in brand

BRUMMEN – Op de Arnhemsestraat in Brummen is dinsdagmiddag 14 september rond 12.25 uur een auto in brand gevlogen tijdens het rijden. De bestuurster kon zich tijdig in veiligheid brengen, maar de auto moest worden afgesleept.

De bestuurster verliet met haar auto de parkeerplaats van de supermarkt, toen de auto ineens begon te roken. Een kleine 20 meter verderop, op de Arnhemsestraat, stond de auto volledig in brand. De gealarmeerde brandweer had het vuur snel onder controle. De auto is afgesleept door een bergingsbedrijf. Mogelijk is de brand ontstaan door een technische fout in het voertuig.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink