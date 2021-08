Rick Evers: Wie doet er nou zoiets?

Sommige dingen doe je gewoon niet. Voordringen in de rij. Steeds op je mobiel kijken in gezelschap van anderen. Te laat komen zonder excuses te maken. En wat dacht je van deze: met een klein kind het vliegtuig ingaan. Als mijn vrouw en ik vroeger een klein kind aan boord zagen gaan, dachten we: als die maar niet naast ons komt.

Vooral als kinderen ongeveer een jaar zijn, kun je echt niet met ze gaan vliegen. Bij baby’s is de kans nog redelijk groot dat ze in slaap vallen. Peuters en kleuters kun je dingen uitleggen: ‘Nu moet je echt stil zijn hoor Sophie, want al die mensen om ons heen hebben heel veel last van jou’. Of je geeft Sophie een iPad. Kan ook.

Kinderen van een jaar kun je niets uitleggen. Die hebben maling aan andere passagiers. Je kunt ze ook geen iPad geven. Ja, kan wel, maar rustig op schoot tekenfilmpjes kijken is er op die leeftijd nog niet bij. Ze willen het gangpad door. Aandacht zoeken bij andere mensen. Of huilen. Liefst hard en lang. Vooral tijdens het stijgen en landen vanwege de druk op de oortjes.

Mensen die met een kind van een jaar gaan vliegen heb ik eigenlijk nooit begrepen. Het is veel gedoe, je hebt geen moment rust en je maakt zeker geen vrienden met andere passagiers. Eigenlijk moeten vliegtuigmaatschappijen een flinke tax heffen voor jonge kinderen. Gewoon ontmoedigen die hap. In plaats daarvan hebben ze het vliegen voor jonge kinderen gratis gemaakt.

Ons zoontje is ook een jaar. En geloof me, als het in Nederland gewoon normaal zomerweer was geweest, hadden we het heus niet gedaan. Maar we moeten wel. Tegen de passagiers van vlucht KP958 op de rijen 1 tot en met 16 en 18 tot en met 36 willen we bij voorbaat zeggen: het spijt ons.