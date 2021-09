Retrospectief: Zwembad maar 17 jaar in gebruik

Op 1 juli 1950 kreeg Dieren een nieuw zwembad, gelegen tegen de uiterwaarden van de IJssel aan de Lagestraat. Volgens burgemeester Jan de Bruin (foto) bij de opening: ‘Een unicum in Nederland, omdat de zweminrichting zonder hulp van de overheid tot stand was gekomen’. Verantwoordelijk daarvoor was een stichting, onder aanvoering van Gé Breukink (Gazelle), Jan Schotsman (Edy) en Geldersch Nieuwsblad hoofdredacteur Ackerstaff. Laatstgenoemde overleed drie dagen later plotseling en zijn overlijdensadvertentie stond op de voorpagina van dezelfde krant als waarin het verslag van de feestelijke opening stond.

Het nieuwe zwembad verving het openluchtbad, dat voordien op dezelfde plaats had gelegen. Maar dat was een driehoek van aarden wallen, waarin het koude water van de langsstromende Ruiterbeek werd gepompt. De kleedhokjes moesten ieder jaar worden afgebroken vanwege het hoge water van de IJssel.

Vandaar dat in 1948 het plan werd opgevat een nieuw bad te realiseren. Het geld was afkomstig van renteloze leningen van een groot aantal bedrijven en particulieren. Gazelle, Edy en Hupkes stonden garant voor grote bedragen, maar bijvoorbeeld ook de Dierense huisartsen Prakken en Van Maanen deden een flinke duit in het zakje. Volgens de burgemeester in 1950 in zijn speech: ‘Een getuigenis van uitstekende gemeenschapszin’.

Het bad zelf was een ontwerp van architectenbureau Wesselo en Van Voorst uit Baarn, de bijgebouwen werden getekend door de Dierense architect Enklaar. Het zag er prachtig uit. Een diep en een ondiep bad en een pierenbadje voor de kleinsten. Keurige kleedhokjes, een zandbak en ligweide, een prieel voor de badmeesters en zelfs een kiosk voor entree en de verkoop van snoepgoed. ’s Ochtends werden zwemlessen gegeven en het bad was ook de thuisbasis van De Bevers, die tijdens hun waterpolowedstrijden op een flinke supportersschare mochten rekenen.

Lang bestond het bad niet. In de jaren zestig breidde Dieren enorm uit en besloot men een geheel nieuw gemeentelijk openluchtbad te bouwen, als onderdeel van sportpark Het Nieuwland. Het geld kon in die jaren niet op bij de gemeente en voor het pas 17 jaar oude bad aan de Lagestraat restte in 1967 niets anders dan sluiting.