Retrospectief: Veer Giesbeek-Rheden

Een brug is verreweg de makkelijkste wijze om een rivier over te steken. Een alternatief is al honderden jaren een veerverbinding, een pont. In onze omgeving zijn er verschillende. Tussen Bronkhorst en Brummen, Olburgen en Dieren en ook tussen Giesbeek/Lathum en Rheden wordt een veerverbinding in stand gehouden. Tegenwoordig is laatstgenoemde een vrij varend veer voor fietsers en voetgangers, onder de naam WUTA, Wacht Uw Tijd Af. Prachtig gekozen, want voor een veer moet je soms wachten voor je overgezet wordt.

Op deze foto uit de jaren 60 van de vorige eeuw zien we de veerpont tussen Giesbeek en Rheden of tussen Rheden en Giesbeek, het is maar hoe je het bekijkt. Het is een pont die langs een kabel van de ene naar de andere oever vaart. Het vaartuig wordt door een motor aangedreven, maar maakt ook slim gebruik van de stroming van de IJssel. Op deze foto van de pont staan een Daf 750 en daarvoor een wagen van Brylcream, ‘voor mooi en gezond haar’, volgens de reclame op het voertuig. D. Bennink was in die jaren de veerbaas.

De veerverbinding op die plek is overigens eeuwenoud. Al in 1385 wordt in geschriften een veer bij de Valerwaard genoemd. De veerdienst stopte rond 1969, toen een bocht in de IJssel werd afgesneden. Beter voor de scheepvaart op de rivier en nodig om ruimte te maken voor de aanleg van de IJsselweg, de huidige N348. De oude loop van de rivier biedt tegenwoordig ruimte aan jachthaven De Engel, een stel woonboten en aan de loskade van De Meteoor.

Die betonfabriek is rechts op deze foto al te zien. Het bedrijf vestigde zich in 1907 aan de Schaarweg in Rheden en breidde gestaag uit. In 1966 werd om die reden het beroemde Rhedense veerhuis door het bedrijf aangekocht. Op deze foto prijkt het nog trots op de hoge oever, maar het verval was in die tijd al ingetreden. In 1969 werd het, ondanks stevige protesten vanuit de bevolking, letterlijk de IJssel ingeschoven. Nu nóg vinden oudere Rhedenaren dat eeuwig zonde en slechts een bordje herinnert aan het markante witte gebouw.