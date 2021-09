Retrospectief: Buurtschap Klein Amsterdam

In een gebied tussen Loenen, Klarenbeek en Voorst ligt de kleine, maar hechte buurtschap Klein Amsterdam met ongeveer honderd inwoners. Daar leven de tradities en oude gebruiken bij rouw en trouw nog altijd voort. Ruim dertig gezinnen wonen er, waarvan de driehoek van wegen, de Heuvelderweg, Gravenstraat en Diederikweg, de kern vormt.

Buurtbewoners in dit gebied hebben nimmer precies vernomen waar de buurtschap haar naam aan te danken heeft. Men denkt dat hier vroeger enkele vrouwelijke Amsterdammers hebben gewoond en gewerkt ‘met rode lampjes’, maar later weer vertrokken zijn. Het maakt de Klein Amsterdammers niets uit. Ze wonen er rustig en samen gezellig in het groen.

Nog altijd heeft Klein Amsterdam een paar winkels. Jannie Huisman runt nog altijd (op hoge leeftijd) het kleine winkeltje. Men kan voor veel terecht in wat men noemt ‘De winkel van Sinkel’. Er is van alles te koop op huishoudelijk gebied, maar ook gereedschap en speelgoed. Haar man Frits was smid en werkte veel voor de boeren in de streek. Tegenover het winkeltje van Huisman is de winkel van Klein Hekkelder. Vroeger was het een kruidenierswinkel, maar tegenwoordig worden artikelen voor de tuin en dierenvoeder verkocht. Op deze plek is ook het veevoederbedrijf Klein Hekkelder gevestigd. Nazaten van dit zelfstandige familiebedrijf, dat negentig jaar geleden werd opgericht, runnen nog altijd de zaak.

Bij de boerderij De Diederik heeft eigenaar Korenblek in een voormalige varkenschuur een mooie feestzaal ingericht. Van heinde en verre kwam men hierheen een feestje vieren. De buurtschap heeft ook de wijngaard Gravendael aan de Gravenstraat. Sinds een paar jaar heeft Klein Amsterdam prima eigen wijnen.

De buurtschap heeft een hechte vereniging. Er is een bestuur, waarvan de voorzitter (meestal) ook de burgemeester is van Klein Amsterdam en soms ook officiële taken verricht. Jaarlijks is er een groot buurtfeest. Er is dan ook vogelschieten, waarbij de schutterskoning een jaar lang deze titel mag dragen. De laatste jaren kon dit door corona niet doorgaan.

Van bruiloften wordt hier vanouds nog veel werk gemaakt. ‘Groen maken’ is nog een traditie die hier in ere wordt gehouden. Meestal wordt de boog en vlaggetjes en roosjes op de vooravond van het feest aangebracht. Natuurlijk met een drankje. Ook is hier het ‘kraamschudden’ nog in gebruik bij geboorten.