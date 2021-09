Requiem van Mozart in Doebsurg

DOESBURG – Op zondag 3 oktober om 15.00 uur voert kamerkoor PA’DAM het Requiem van Mozart uit in een bijzondere setting van twaalf zangers en een pianist in de Gasthuiskerk in Doesburg. De zangers vertolken daarbij de solopassages. Op deze manier ontstaat met de persoonlijke inbreng van zangers en pianiste een prachtig mengsel van klankkleuren.

‘Hoe zou Mozarts klinken als Mozart het zélf op piano begeleid zou hebben?’ Dat was de vraag die artistiek leider Maria van Nieukerken van PA’DAM zich stelde bij de productie van Mozarts wereldberoemde Requiem. Van Nieukerken wilde ook een verbinding creëren tussen Mozart als gerijpt componist – hij schreef het Requiem in zijn laatste levensjaar – en Mozart het wonderkind en klaviervirtuoos. PA’DAM vroeg componist Gustavo Trujillo om een nieuwe échte pianopartij te maken met als basis de originele orkestpartituur. De bekende vocale lijnen bleven daarbij ongewijzigd, maar de context onderging een spannende verandering. In de nieuwe en zelfstandige pianopartij komen invloeden naar voren van Mozarts eigen pianoconcerten, van Schumann en zelfs af en toe een vleugje Prokofjev. Kaarten kosten 20 euro en zijn te verkrijgen via www.podiumdoesburg.nl

Foto: Lou Wolfs