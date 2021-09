Quirijn Waaijenberg met nationale selectie naar EK crosstriathlon

DIEREN – Quirijn Waaijenberg uit Dieren neemt zondag 26 september met de nationale selectie deel aan de Europese Kampioenschappen Crosstriathlon. De wedstrijd vindt plaats in Molveno, dat in de Italiaanse Dolomieten ligt.

Quirijn start als 22-jarige in de categorie U23 tegelijk met de elite-atleten. In totaal komen dertien Nederlandse atleten in actie in het skigebied in de Dolomieten op zowel de crosstriathlon als de crossduathlon. De crosstriathlon is een aparte discipline binnen de triathlon: 1.500 meter zwemmen in open water, 30 kilometer MTB-en over single tracks met flink veel hoogtemeters en als afsluiting 10 kilometer trailrunnen door het bergachtige terrein van Molveno. Een echte offroad wedstrijd, buiten de gebaande paden en avontuurlijker dan de wegtriathlon.

Quirijn combineert zijn topsport met de studie sportmarketing aan de Johan Cruyff Academy in Tilburg. Hij heeft zijn uitnodiging voor de nationale selectie deze zomer verdiend met een uitstekend resultaat bij de amateurs tijdens de internationale Xterra-offroad-triathlon in Zittau, Duitsland. Hij werd daar negende overall in een zware, technisch uitdagende en sterk bezette wedstrijd. Hij bevestigde zijn selectie onlangs tijdens de Xterra Netherlands op Ameland, waar hij vierde overall werd en de snelste Nederlandse amateur was. Quirijn kijkt vol vertrouwen uit naar de wedstrijd in Italië.