Pumptrack Rheden groot succes

RHEDEN – Maar liefst 300.000 rondjes zijn er in de eerste 60 dagen gereden op de nieuwe pumptrack in Rheden. Het asfalt parcours van bochten en heuvels is een regelrechte hit onder jongeren. Dagelijks zoeven kinderen op stepjes, skates en fietsjes over deze mini-variant van een BMX-baan.

Eind mei werd de nieuwe pumptrack achter de voetbal- en korfbalvelden van SC Rheden en CKC Rheko geopend. Sindsdien wordt er dagelijks volop gebruikt gemaakt van de baan. In de eerste 60 dagen werden er dus al 300.000 rondjes op de baan gereden. Dat is 43.500 kilometer en drie keer op en neer van Rheden naar China. Gemiddeld gezien wordt er iedere 8 seconden een rondje gemaakt op de baan. De baan wordt vanaf 8 uur in de ochtend gebruikt, met als drukste moment tussen 19.00 en 20.00 uur in de avond. Op dat tijdstip komt er zelfs elke drie seconden iemand langs.

Wethouder Marc Budel van de gemeente Rheden is blij dat de baan zo goed wordt gebruikt: “Het is echt fantastisch dat de pumptrack zo in trek is. Het is een nieuwe vorm van sporten, spelen en bewegen in de buitenruimte. Een geweldige aanvulling op de sportmogelijkheden in de Zuidflank, waar we samen met de sportclubs naar hebben gezocht. De kinderen zijn zo volop in beweging en kunnen er nog jaren plezier aan beleven. Dit past heel goed bij de doelen uit onze sportnota, waarin meer bewegen in de openbare ruimte en samenwerking tussen sportclubs in de Open Club speerpunten zijn.”

Gebruik meten

In aanloop naar het Wereldkampioenschap BMX, dat in augustus werd gehouden op Papendal Arnhem, boden de Provincie Gelderland en Papendal de omliggende gemeenten de mogelijkheid om een pumptrack aan te leggen. De gemeente Rheden pakte de kans samen met sportclubs uit Rheden met beide handen aan. Van alle dertien plekken was Rheden de eerste baan die werd geopend.

Het gebruik van de pumptrack wordt de komende twee jaar gemeten door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met behulp van bewegingssensors. De sensoren registreren anoniem elk gemaakt rondje. Sport- en beweegeconoom Jelle Schoemaker van de HAN legt uit: “Veel van ons beweeggedrag vindt plaats in de openbare ruimte, waar we weinig zicht hebben op de omvang en het soort gebruik. In dit onderzoek maken we gebruik van sensoren om de omvang in beeld te brengen. De komende tijd zullen we dit resultaat verder aanvullen met interviews en observaties om een totaalbeeld te krijgen.”