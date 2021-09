Probeer badminton in Eerbeek

EERBEEK – Samen met ruim 200 andere badmintonclubs in heel Nederland doet BC ‘t Pluumpje uit Eerbeek mee aan de landelijke badmintonactie ‘Probeerbadminton.nu’. Al deze badmintonclubs verzorgen vanaf de eerste week van oktober een 10-daagse badmintoncursus voor 25 euro per persoon. BC ‘t Pluumpje geeft 10 weken lang iedere dinsdagavond een badmintonles.

Voor een racket, shuttles en trainer/begeleider wordt gezorgd, maar deelnemers dienen zelf natuurlijk voor sportkleding en zaalsportschoenen te zorgen. Deze actie geldt in principe alleen voor volwassenen (18+), maar bij BC ‘t Pluumpje is jeugd uiteraard ook van harte welkom. Jeugd kan zich daarom aanmelden via secretaris@bctpluumpje.nl. Alle nieuwe jeugdleden tot en met 12 jaar die tussen 8 september en 31 december 2021 lid worden van BC ‘t Pluumpje krijgen van Badminton Nederland een gratis badmintonracket. Aanmelden voor de cursus kan via www.probeerbadminton.nu/midden-nederland/t-pluumpje-bc.

BC ’t Pluumpje start op dinsdag 5 oktober om 19.30 uur met de 10-daagse badmintoncursus in sporthal De Bhoele in Eerbeek.