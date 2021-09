Posbankloop dit jaar afgelast

VELP – De Posbankloop, die gepland stond op 26 september, gaat niet door. De organisatie kan niet voldoen aan de regelgeving omtrent corona. “Wij zijn verantwoordelijk voor de deelnemers én het publiek over het gehele parcours. Het is niet te handhaven om langs de gehele route het publiek te controleren. Het is openbaar gebied en dus ook vrij toegankelijk. Wij begrijpen dat het wederom een teleurstelling is, aangezien er weer een evenement niet doorgaat. Als bestuur kunnen wij alleen onze afweging maken en komen tot de conclusie de verantwoordelijkheid voor het publiek niet te kunnen realiseren”, laat het bestuur weten. De organisatie stort het volledige inschrijfgeld en eventuele donaties terug. Het evenement staat nu gepland op 25 september 2022.