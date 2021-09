OEKEN – Op zaterdag 25 september is er tussen 11.00 en 15.00 een plantjesmarkt op De Mollenhof in Oeken. Er is een ruim assortiment planten en bloemen van, vooral lokale, hobbykwekers. Daarnaast zijn er ook bloembollen en zaden te verkrijgen.Ook wordt er jam en honing verkocht, is er curiosaverkoop en natuurlijk gelegenheid om een kopje koffie of thee met iets lekkers te nuttigen. Met de inkomsten wil De Mollenhof een kweekkas op het terrein realiseren. Er is nog ruimte voor twee of drie aanbieders hobbykwekers. Meer informatie via ronreitsma1@gmail.com.