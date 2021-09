Pieter van Vollenhoven opent Zilvermuseum in Doesburg

DOESBURG – Vrijdag 24 september heeft prof. mr. Pieter van Vollenhoven de officiele opening verricht van het Zilvermuseum in de Martinikerk in Doesburg. In de moderne kubussen in de Martinikerk is nu een grote collectie aan zilveren mosterdpotjes, -lepeltjes en cruet sets te bewonderen.

Bij de officiële opening vrijdagmiddag waren ook Jan Markink, plaatsvervangend commissaris van de Koning in Gelderland, en burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg aanwezig. Burgemeester Loes van der Meijs merkte gekscherend op dat zij toch heel wat minder aandacht van de fotografen kreeg dan de koninklijke gast. Zij prees de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het Zilvermuseum en noemde de komst van het museum de kers op de Doesburgse taart.

De burgemeester had de eer om een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde mosterdpot onthullen. Die werd ontworpen door de Doesburgse zilversmid Marcel Blok.

Na de toespraken was het de beurt aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven om de officiele openingshandeling te verrichten. Door middel van een koord werd een doek weggetrokken en daarmee was de opening een feit. Van Vollenhoven liet weten vereerd te zijn om het museum te openen. Hij heeft een voorliefde voor zilversmeedkunst. Hij vindt het mooi dat het Zilvermuseum een bijdrage levert aan het behoud van de Martinikerk

Het museum heeft een collectie van honderden zilveren mosterdpotjes, -lepeltjes, cruet sets en aanverwante objecten uit meer dan twintig landen, die gewoon horen bij Mosterdstad Doesburg. De zeer uitgebreide collectie beslaat de periode van de 17e tot aan begin 20e eeuw. Doesburger Martin de Kleijn, die alle objecten in de afgelopen jaren heeft verzameld, heeft zijn bijzondere collectie aan het museum ter beschikking gesteld. Zijn collectie is zo groot dat niet alle objecten tegelijkertijd getoond kunnen worden. Daarom worden telkens delen van de collectie in wisselende exposities getoond. De opstelling van het museum zal regelmatig wisselen, dus ook voor Doesburgers blijft het de moeite waard om zo nu en dan eens binnen te lopen.

In een nieuw gebouwde, moderne ruimte in de Martinikerk staan alle objecten uitgestald in speciaal daarvoor ontworpen vitrines. Deze zijn gemaakt door de Doesburgse Studio inHout, gespecialiseerd in het ontwerpen en maken van maatwerk meubelen. “Mensen komen om verschillende redenen naar een museum. Om mooie dingen te zien, om iets te leren, om even in een andere wereld te zijn en als vermaak. Met de inrichting van het Zilvermuseum proberen we deze beleving zo goed mogelijk te faciliteren”, aldus Studio inHout. De ruimte wordt licht en modern gehouden door de vitrines als het ware te laten zweven i nde ruimte. Om de kleine mosterdpotjes niet te laten ‘verdrinken’ in grote vitrines, zijn er 14 kleinere gemaakt. De wanden van de vitrines kunnen worden vervangen door een print, zodat iedere vitrine een eigen verhaal kan vertellen.

Foto: Patrick van Katwijk