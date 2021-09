Pianorecital in Oude Jan Velp

VELP – Bezoekers aan de Oude Jan in Velp kunnen zondag 19 september om 15.30 uur genieten van een pianorecital van Christan Sanders. De bekende pianist heeft zich gespecialiseerd in werken van Schubert, die hij hier dan ook ten gehore zal brengen.

Christian Sanders is geen onbekende in Velp. Sinds hij hier ruim twee jaar geleden kwam wonen, speelt hij met enige regelmaat op de vleugel in de Oude Jan. Vanwege corona zelden voor publiek, maar wel om te oefenen met zijn internationale ensembles. Vanaf september mag de jonge, gedreven pianist Christian Sanders eindelijk weer recitals geven. En hij begint zijn concertseizoen met groot plezier in Velp.

Christian Sanders werd geboren in Groningen en begon zijn pianostudie aldaar aan het Prins Claus Conservatorium. Hij haalde zijn master aan het conservatorium te Utrecht. Tijdens zijn vervolgstudie in Wenen nam hij ook deel aan internationale concoursen. Bij een ervan werd hij geëerd met de speciale prijs voor de interpretatie en uitvoering van een van de sonates van Schubert.

Het concert in Velp begint om 15.30 uur. De entree bedraagt 15 euro. Vrienden van de Oude Jan betalen 10 euro en bezitters van een Gelrepad, CJP en jongeren tot 18 jaar betalen 5 euro. Kinderen mogen gratis mee. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Jansen & de Feijter aan de Emmastraat in Velp en indien nog beschikbaar vanaf 15.00 uur aan de deur. Op dit concert is het coronaprotocol van kracht: er is een geldig vaccinatiebewijs of QR-code nodig en bij klachten blijft men thuis.

www.vriendenvandeoudejan.nl