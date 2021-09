RHEDEN – Verscholen tussen de industrie aan de Pinkelseweg en de wijk Grinthuizen ligt begraafplaats De Pinkel. Een oase van rust, maar ook een plekje bomvol geschiedenis. Amateur-historicus Ale Hartgers heeft zijn hart verpand aan de oude begraafplaats, die al sinds de jaren 80 niet meer in gebruik is, en houdt zich dagelijks bezig met onderzoek naar de mensen en families die hier begraven liggen. “Achter elke zerk schuilt een verhaal.”

“Kijk, dit is het graf van de familie Van der Willigen – Dijserinck. Daar heb ik nog eens een brief over gestuurd naar koning Willem-Alexander, omdat hier mensen liggen die veel hebben betekend voor de gemeenschap. Adriaan van der Willigen was een van de oprichters van het ziekenhuis in Velp. Zijn schoonzoon Hendrik Dijserinck was onder meer minister van Oorlog. Ik hoopte dat er vanuit het Rijk een bordje bij dit graf geplaatst kon worden, maar dat ging helaas niet door. Ik denk omdat die Dijserinck nog wel eens wat obstinaat wilde zijn.”

Ale vertelt honderduit. Over bijna alle graven weet hij wel iets. En wat hij niet weet, dat zoekt hij uit. “Het frustreert me als ik dingen niet weet, dus dan bijt ik me daarin vast en probeer het uit te zoeken. Inmiddels heb ik een heel archief met zoveel mogelijk informatie over de graven en de mensen die er liggen. Het resultaat van tientallen jaren onderzoek. Als ik er straks niet meer ben, gaat het allemaal naar het Gelders Archief, zodat de informatie goed bewaard blijft.”

Waar zijn passie voor De Pinkel vandaan komt, vindt Ale moeilijk te zeggen. “Ik kom hier al sinds de jaren 60, toen ik omging met de dochter van de doodgraver, die hiernaast woonde.” Later werd zijn belangstelling gewekt toen hij ontdekte dat hier veel familieleden van hem begraven liggen. “Ik de loop der jaren ontdekte ik 48 familieleden en aangetrouwde familie. Zij liggen in 31 graven hier op de begraafplaats. Mijn betovergrootmoeder, overgrootouders en grootouders liggen allemaal op De Pinkel.”

Niet alleen zijn eigen familiegeschiedenis zocht hij uit, ook van de andere graven probeert Ale zoveel mogelijk te weten te komen. En daar gaan heel wat uurtjes onderzoek in zitten. “Ik ga regelmatig naar het Gelders Archief, maar kom ook veel te weten van mensen die de begraafplaats bezoeken. Zoals laatst nog met Open Monumentendag, toen kwamen er familieleden die me meer wisten te vertellen over de familie Moll. Het geeft me veel voldoening om gegevens met hen uit te wisselen.”

Ale komt dagelijks op De Pinkel. Al sinds de jaren 70 houdt hij zich bezig met het onderhoud, hij heeft De Pinkel als het ware geadopteerd. “De begraafplaats is al jaren niet meer gebruikt en was overwoekerd met braamstruiken en klimop, daar valt in je eentje niet tegenop te werken.” Nadat Ale in 2011 een rondleiding gaf aan een groep belangstellenden van Rheejes Proate, waren zij zo enthousiast dat een onderhoudsgroep werd opgericht. Elke derde maandag van de maand gaan de vrijwilligers aan de slag met het onderhoud van de begraafplaats en vooral het groen. Sindsdien ziet De Pinkel er steeds mooier uit.

Dat het ongewenste groen is teruggedrongen, heeft als bijkomend gevolg dat er nog steeds nieuwe graven worden ontdekt. “De afgelopen jaren kwamen er regelmatig nog onbekende graven onder het zand en mos vandaan. Ook vinden we in de struiken nog wel grafstenen van graven die er niet meer zijn”, vertelt Ale. “Sommige blijken zo beschadigd dat we ze wat opknappen. Neem het graf van mevrouw Engelen, de oprichter van Rhederhof. De steen was gebroken door de klimop en de boom. Ik heb het zo goed mogelijk opgeknapt. Ik kan er gewoon heel slecht tegen dat het graf verwaarloosd wordt.”

Inmiddels maakt Ale geen deel meer uit van Stichting Oude Begraafplaats de Pinkel, maar de begraafplaats houdt een bijzondere plek in zijn hart. “Ik kom hier soms wel meerdere keren per dag en thuis ben ik meestal druk met onderzoek. Ik blijf er mee bezig. Ik vind elke dag wel iets nieuws.”