Overtuigende winst voor Sios’61

VELP – Zaterdag 25 september speelde het eerste team van korfbalvereniging Sios ’61 uit Velp een uitwedstrijd tegen Kvz 6 uit Zutphen. Op het veld van Kvz zijn al veel mooie wedstrijden geweest tussen deze clubs. De spelers hadden er dan ook weer zin in.

Een tegenvaller was het uitvallen van Maud in de eerste minuten. Een stevige actie van een heer van Kvz zorgde voor een vervelende valpartij op de schouder. Gelukkig kon speler/coach Dinant haar plek innemen.

Het begin liep wat stroef voor de Velpse ploeg. De aanvallen waren wel goed verzorgd, er werd alleen niet veel gescoord. Van een 4-2 voorsprong voor Sios kwam Kvz terug tot 4-4. Halverwege de eerste helft werd het goede spel van Sios wel beloond en liep het uit naar een 10-5 ruststand.

Ook het begin van de tweede helft was het even zoeken. Kvz had gewisseld en daar moesten de spelers van Sios aan wennen. Lang stond het 12-8 en leek het nog even spannend te worden. Maar daarna bleek Sios ’61 toch een maatje te groot in deze wedstrijd. Uiteindelijk won Sios overtuigend met 18-8. Een mooie en welverdiende overwinning voor dit team.

Op zaterdag 2 oktober staat de topper tegen Vakgericht uit Enschede op het programma. Op deze feestelijke dag verzorgt Sios ’61 een Sportproeverij op haar veld aan de Rietganssingel in Velp. Er zijn leuke activiteiten voor jong en oud met onder andere kinderyoga, een springkussen, korfbalclinic van korfbalkids, combifit en een poffertjeskraam.

