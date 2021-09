Oud-student Aeres maakt bloemsieraad voor politici op Prinsjesdag

VELP – Rik Masson, oud-student van Aeres MBO in Velp, is door WorldSkills afgevaardigd om een bloemsieraad te maken en aan te bieden aan (demissionair) staatssecretaris Mona Keijzer en minister Van Engelshoven, voorafgaand aan de troonrede op Prinsjesdag.

Het prinsjesdag-evenement wordt traditiegetrouw gehouden in de beauty- en welnesssalon Aveda The Hague onder de vlag ‘dit is mbo’. Politici bezoeken de salon om hun haar en make-up te laten verzorgen en komen in gesprek met vijf mbo-ambassadeurs.

Foto: Marjanne Eikelboom