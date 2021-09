Orgelconcerten in Dorpskerk

RHEDEN – In september gaan de concerten in de Dorpskerk in Rheden weer van start. Op zaterdag 11 september speelt Piet Cnossen op beide Meere-orgels werken van Bach, Bennet en Pachelbel. Zaterdag 18 september speelt Wilbert Berendsen naast composities van onder andere Bartholdy, Telemann en Haydn ook een eigen improvisatie op het grote Meere-orgel. Beide concerten beginnen om 19.30 uur, reserveren is niet nodig. De entreeprijs is 8 euro, inclusief koffie of thee.