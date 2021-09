Optredens Brummens Mannenkoor

BRUMMEN – Het Brummens Mannenkoor zingt zondag 26 september in de Pancratiuskerk in Brummen. Er worden twee optredens gegeven van een half uur, om 15.00 en 16.00 uur. Omdat het koor recent is gestart met de repetities, zullen vooral bekende nummers uit het uitgebreide repertoire ten gehore worden gebracht. Het koor staat onder leiding van dirigent Henriette Hansma en wordt begeleid door de vaste pianist Gerard Geurts. Er is plek voor ongeveer 130 bezoekers. De toegang is gratis.

Zangers die willen kennismaken met het Bummens Mannenkoor, zijn welkom een keer een repetitie bij te wonen. De mannen zingen elke dinsdag vanaf 19.45 uur in Plein Vijf in Brummen. Elke eerste dinsdagavond van de maand is er een inloopavond, met na afloop een koorcafé. Mannen zijn welkom om binnen te lopen om de sfeer te proeven.

www.brummensmannenkoor.nl