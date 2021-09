Opnieuw aanhoudingen in onderzoek naar methlabs

DREMPT – In het landelijk onderzoek naar productielabs van crystal meth zijn opnieuw twee verdachten aangehouden. Deze 38-jarige Mexicaan en 47-jarige Colombiaan worden onder andere verdacht van de productie van deze chemische drug in Achter-Drempt.

In mei vorig jaar werd aan de Zomerweg in Drempt een enorm crystal meth-lab opgerold in Drempt. Het crystal meth lab was vol in bedrijf en in de schuur werd naar schatting voor 10 miljoen euro handelswaarde aan crystal meth (en afgeleiden daarvan) aangetroffen. Kilo’s fabricaten en halffabricaten werden gevonden. Deze waarde zou op de markt kunnen oplopen tot een veelvoud van de handelswaarde.

In juli dit jaar werden al vier verdachten aan gehouden. Het ging toen om een Nederlandse man uit Den Haag, een vrouw met de Colombiaanse nationaliteit, een man uit Ecaudor en een man uit Mexico, allen in de leeftijd tussen de 40 en 46 jaar. Zij zitten allen nog vast, op 27 oktober is een eerste pro forma zitting bij de rechtbank in Den Bosch.

Daar zijn nu twee verdachten bijgekomen. Een 38-jarige Mexicaan, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, is afgelopen vrijdag vanuit Spanje overgeleverd aan Nederland. Een 47-jarige Colombiaanse verdachte uit Den Haag is in Nederland aangehouden en zijn woning us doorzocht.

De Mexicaan wordt ervan verdacht een aansturende en coördinerende rol te hebben in een criminele organisatie die met meerdere labs voor de productie van metamfetamine ofwel crystal meth in verband wordt gebracht, waaronder dus het lab in Drempt. De man zit in alle beperkingen, wat inhoudt dat hij enkel met zijn raadsman contact mag onderhouden.

De Colombiaan wordt ervan verdacht werkzaamheden als chauffeur van de criminele organisatie te hebben verricht.

Het onderzoek gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Crystal meth, ofwel methamfetamine, is een witte kristalvormige harddrug die zeer schadelijk en uiterst verslavend is. Crystal meth is illegaal in Nederland. De harddrug staat op Lijst 1 van de Opiumwet, die crystal meth verboden en strafbaar maakt om te bezitten, te maken, te verhandelen of te vervoeren.

De productie van crystal meth is bij criminelen zeer in zwang, niet in de laatste plaats vanwege de enorme winsten die met de handel in methamfetamine te boeken zijn. Nederland zou voor de productie ervan geschikt zijn vanwege onder meer de goede infrastructuur voor drugssmokkel en -handel en de gunstige ligging ten aanzien van het buitenland.

Politie en justitie maken zich zorgen om het groeiend aantal productielabs dat wordt aangetroffen en ontmanteld. Aan de productie en export van en handel in crystal meth kleven risico’s, zoals explosiegevaar en gevaren voor de volksgezondheid, maar ook dreiging, afpersing vanwege de ongewenste samensmelting van de boven- met de onderwereld. De overheid treedt daar hard tegen op.