Openluchtdienst in Laag-Keppel

LAAG-KEPPEL – Zondag 12 september is de openluchtdienst van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel in de de tuin bij de familie Folmer aan de Eldrikseweg 22 in Laag-Keppel. Het thema is deze keer: ‘Met hoofd, hart en handen.” Vanaf 11.00 uur is er een afwisselend en speels programma voor jong en oud waarin mensen ook een moment met hoofd, hart en handen aan het werk gaan. Er valt iets te zoeken en te vinden. Een aantal muzikanten van de muziekvereniging Hummelo en Keppel zal voor de muziek zorgen. Bij slecht weer wordt de deel gebruikt. Er zal ook een tent in de tuin worden gezet. Mensen kunnen een eigen (tuin)stoel meenemen, maar het hoeft niet. Een eigen beker dient wel te worden meegenomen.. Vooraf is de tuin vanaf 10.15 uur open voor een kopje koffie of thee. Na afloop van de dienst is er nog een hapje en drankje.