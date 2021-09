Openlucht kerkdienst in Laag -Keppel

LAAG-KEPPEL – Zaterdag 12 september werd er een openlucht kerkdienst gehouden in de tuin van de familie Polmer in Laag-Keppel. Traditiegetrouw is deze openluchtdienst de start van het nieuwe seizoen van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel. Vanwege het coronavirus moest er in 2020 een jaartje worden overgeslagen, maar dit jaar kon de traditie gelukkig wel worden voortgezet. Het thema van de dienst was ‘Met hoofd, hart en handen …’ Na de dienst was er gelegenheid voor een kopje koffie of thee en konden de aanwezigen nog even napraten.

Foto: Han Uenk