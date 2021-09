Openbare vergadering dorpsraad Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN – Woensdag 29 september is er een openbare vergadering van de dorpsraad Oosterhuizen. Eenieder die Oosterhuizen een warm hart toedraagt, is van harte welkom in het dorpshuis aan het Oude Veen 21. De vergadering begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is het dorpshuis open voor een lekker kopje koffie, aangeboden door de dorpsraad.

Aan de orde komen allerlei zaken die voor Oosterhuizen van belang zijn. Door corona zijn er in april 2019 en 2020 geen vergaderingen geweest. De jaarverslagen 2019 en 2020 zijn gereed en zullen op de website www.onsoosterhuizen.nl komen te staan. Tevens zal de kascontrole commissie verslag uitbrengen. Op de agenda staan onder andere de omgevingsvisie, Boost (Beter Oosterhuizen), de dorpsvisie/vitaliteitsagenda en alle actuele informatie die van belang is voor Oosterhuizen. Dit en vele andere onderwerpen komen aan de orde.