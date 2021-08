Openbare repetitie Dierens mannenkoor

DIEREN – Het Dierens Mannenkoor gaat eindelijk weer beginnen met repeteren.

Het duurde de mannen onder leiding van dirigent Ronald Brons en met begeleiding door pianiste Ingrid de Vries veel te lang door de Covid-maatregelen voordat zij elkaar weer op maandagavond konden ontmoeten en weer hard aan de slag konden gaan met de voorbereidingen op de concerten.

Op maandag 6 september om 19.45 uur is de eerste repetitie van het koor. Dan beginnen zij in de Ontmoetingskerk aan de Admiraal Helfrichlaan met het instuderen van het repertoire voor het komende kerstconcert op zaterdag 18 december. De eerste repetitie is openbaar. Onder het genot van een kopje koffie kan er kennis worden gemaakt met het koor, de repetitieruimte en het repertoire. Geinterreseerden zijn vanaf 19.15 uur welkom.

Meer informatie is verkrijgbaar bij secretaris Martin Pelgrim tel. 0313 414820 of via Cees Peeters tel. 0653338045.