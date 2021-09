Open Monumentendagen in de regio

REGIO – Zaterdag 11 en zondag 12 september zijn de Open Monumentendagen. Op verschillende locaties in de regio zijn monumenten te bezoeken. Wij zetten de ingestuurde activiteiten op een rijtje.

Ludgeruskerk Hall

De Ludgeruskerk in Hall is op zaterdag 11 september van 10.00 tot 16.00 uur te bezichtigen en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Dit eeuwenoude gebouw, uniek om haar plafondschilderingen en bankenopstelling.

Landgoed Klarenbeek (Foto)

Op zondag 12 september staan de deuren op landgoed Klarenbeek open voor publiek. Van 11.00 tot 17.00 kunnen bezoekers kijken wat het landgoed te bieden heeft. Om 11.00 en 15.00 uur zijn er twee wandelingen met gids door de tuin en moestuin.

Aanmelden kan via info@landgoedklarenbeek.nl of tel. 055-3011103. De meubelwerkplaats is vrij te bezoeken, de meubelmaakster vertelt wat zij zoal maakt. Op verschillende plekken kan koffie met wat lekkers genuttigd worden.

De meer dan 1000 jaar oude St Joriskerk in Drempt is beide dagen 11.00 tot 16.00 uur geopend. De kerk is vooral bekend om zijn beeldhouwwerken en de door de bevolking van Drempt in 1964 geknoopte wandtapijten die dienen ter verbetering van de akoestiek. Er is een gastvrouw of – heer aanwezig die alles kan vertellen over de geschiedenis van de kerk.

www.stjoriskerkdrempt.nl

Doesburg

In Doesburg staat op zaterdag 11 september van 10.00 tot 16.00 uur een informatiestand tegenover het Stadhuis aan de Roggestraat 2. In verband met corona worden dit jaar nog geen particuliere huizen opengesteld, maar binnen de mogelijkheden is er genoeg te ontdekken in de Hanzestad.

De ondertitel van dit jaar in Doesburg – de achterkant – heeft alles te maken met het landelijke thema ‘mijn monument is jouw monument’. Het creëren van een gastvrije, diverse en toegankelijke ervaring waar iedereen aan kan deelnemen, jong en oud. Bezoekers worden uitgenodigd de achterkant van de deelnemende panden vanaf de voorkant te bekijken.

Door de stad is een vrije wandeling opgezet langs panden waarvan de eigenaars/bewoners een foto van de achterzijde van hun huis tegen het raam aan de voorzijde van hun huis hebben bevestigd. De voorzijde (straatzijde) van een pand is vaak bedoeld als visitekaartje van het huis en is in de loop van de eeuwen soms meerdere keren gemoderniseerd. De achterzijde van de huizen hebben echter nog vaak hun oorspronkelijke, of in elk geval veel oudere achtergevel behouden. Het is vaak verrassend het contrast te zien tussen de voorgevel en de achtergevel. ‘Van achteren’ is vaak nog beter te zien hoe oud de geschiedenis is van vele panden in de binnenstad.

Musea, stadhuis en kerken

Hoewel de woonhuizen dit jaar dicht zijn, zijn de musea en het stadhuis open. Bezoekers kunnen terecht in De Roode Tooren, het Lalique museum, het mosterd-museum, het oorlogsmuseum de Maurits en het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum. Ook zullen het stadhuis en de kerken geopend zijn.

Overige activiteiten

Het eeuwenoude carillon, een van de mooiste klokkenspelen van ons land, zal worden bespeeld tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur. Er kunnen dit jaar zelfs verzoeknummers worden aangevraagd. Bezoekers kunnen bij de informatiestand tegenover het stadhuis verzoeknummers opgeven (van Kortjakje tot Bach, tango’s, zeemansliedjes en dergelijke).

Ook worden er op verschillende tijdstippen torenbeklimmingen gehouden. Wie wil deelnemen aan een torenbeklimming kan dit vooraf reserveren onder vermelding van naam en mobiele nummer via het e-mailadres van de VVV: info@vvvdoesburg.nl.

In Het Arsenaal 1309 worden om 11.00 en 16.00 uur rondleidingen gegeven.

Ook wordt tijdens de open Monumentendag een fietsroute geïntroduceerd langs kerkgebouwen in de Liemers en Doesburg: de Heilige huisjes fietsroute . Tijdens deze fietsroute is iedereen welkom om op een laagdrempelige manier een kijkje te nemen in de verschillende gebouwen, daarbij te horen over de geschiedenis en de plannen voor de toekomst. Zie ook www.rafelroutes.nl

Met de eigenaren en gebruikers van alle kerkgebouwen in de Liemers en Doesburg zijn gesprekken gevoerd die verwerkt zijn in de kerkenpaspoorten. Een kerkenpaspoort is een kort verslag per gebouw met daarin de stand van zaken, erfgoedwaarden en het toekomstperspectief.

Via www.spectrumelan.nl/kerkenpaspoorten is een overzicht te downloaden van alle kerkenpaspoorten. De Smartlappers zingen van 14.00 tot 14.30 en van 15.00 tot 15.30 uur voor de nieuwe ingang van het stadhuis op de Vismarkt.

De Monumentendag in Doesburg wordt van 16.00 tot 17.00 uur afgesloten in de Gasthuiskerk. Burgemeester Loes van der Meijs reikt dan de

Snappenburg de Vriesprijs uit en Esther Pelgrom geeft een optreden onder begeleiding van een pianist.

Voor het volledige programma met de juiste aanvangstijden en eventuele laatste wijzigingen is informatie beschikbaar bij de informatiestand.

R.K. OLV visitatiekerk Velp (Foto)

Ook de R.K. Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk in Velp doet op 11 en 12 september weer mee met het landelijke Open Monumentenweekend. De kerk, gelegen aan de Emmastraat 18, is beide dagen open van 11.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag is glazenier Theo Verbaal aanwezig om te vertellen over de door hem gemaakte gebrandschilderde ramen. Bovendien is het mogelijk om op 11.30 u een rondleiding te krijgen op koorzolder, toren en gewelven. Om 13.30 is er een rondleiding speciaal voor geïnteresseerden over kerkelijke symbolen, afbeeldingen, en andere katholieke uitingsvormen als kruiswegstaties.

Op zondag 12 september zijn er orgelconcerten om 13.00 en 14.00 uur, mogelijk ook om 11.00 en 15.00 uur.

Foto: Jan van Dalen

Amsterdamse School architectuur in Velp (foto)

Op zondag 12 september kunnen bezoekers terecht op de bovenverdieping van De Dingenfabriek aan de Bergweg in Velp.

Er is documentatie en een aantal kunstwerken te zien die te maken hebben met de nabijgelegen Velpse wijk rond het Egmondplein. Deze wijk werd in 1921 in de Amsterdamse School stijl ontworpen en is aangemerkt als gemeentelijk monument.

Gerrit van Middelkoop zal in een korte causerie om 14.00 en om 16.00 uur zijn licht laten schijnen over dit bijzondere wijkje en het jaar 1921. Juist in dat jaar gebeurde er veel: oorlog tussen Griekenland en Turkije, Hitler wordt leider van de Nationaal Socialistische Partij in Duitsland, in Rusland veranderen de kathedralen in ruïnes, China wordt communistisch. Maar ook: de eerste autosnelweg, de uitvinding van de insuline en de pleister. Dichterbij huis wordt de Posbank onthuld en elektrische straatverlichting in de gemeente Rheden aangelegd, bouw van de muziektent in villapark in Velp en in De Steeg verrijst het Strooien Dorp. Vrij inloop is van 12.00 tot 17.00 uur.

www.dedingenfabriek.nl/nieuws

Fietsen en wandelen langs monumenten in Rheden en Rozendaal

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 11 september en zondag 12 september stelt een aantal particuliere eigenaren en organisaties in Rheden en Rozendaal hun monument weer open voor publiek.

Het landelijke thema van deze 35e editie van Open Monumentendag is ‘inclusie’. Onder de slogan ‘Mijn monument is jouw monument’ wil de organisatie samen met de meer dan 300 lokale comités een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met het bijzondere Nederlands cultureel erfgoed.

Aansluitend op dit thema is het uitgangspunt voor Rheden en Rozendaal ‘Mijn dorp is jouw dorp!’

Het comité Rheden-Rozendaal heeft weer een mooi programma opgesteld!

In elk van de zeven dorpen van de gemeente Rheden en in Rozendaal is wel iets te doen. Er zijn onder andere excursies, (begeleide) wandelingen, rondleidingen en fietstochten.Bezoek bijvoorbeeld voormalig café Laros in Velp, de prachtige tuinen van Middachten in De Steeg, jachthuis Imbosch in Rozendaal of de voormalige turnhal in Ellecom.

Ook de Schweer bey der Beckehof in Dieren opent haar deuren, net als een groot aantal kerken, waaronder de Petruskerk in Spankeren en de Nederlands Hervormde Kerk in Laag-Soeren.Uitrusten na het bezichtigen van al dat moois kan op de onlangs als gemeentelijk monument aangewezen Wilhelminabank in Velp. Voor sommige activiteiten is een reservering nodig.

www.openmonumentendag.nl/comite/rheden