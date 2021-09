Open dag Vrijmetselaarij

VELP -Gelijktijdig met Open Monumentendag is er op zaterdag 11 september de de jaarlijkse Open dag van de Vrijmetselarij.De gezamenlijke Vrijmetselaarsloges van Arnhem zullen het gebouw aan de Arnhemsestraatweg 360 in Velp openstellen voor publiek , dat op deze manier gelegenheid krijgt kennis te maken met het gedachtegoed van de Vrijmetselaars. Naast folders, flyers en korte lezingen is er een animatiefilm, die op speelse wijze laat zien wat vrijmetselarij voor vrouwen en mannen kan betekenen. Leden van de verschillende loges zullen rondleidingen verzorgen en uitleg geven over de verschillende ruimtes. Er kunnen vragen beantwoord worden en voor belangstellenden is er informatiemateriaal beschikbaar. De open dag is van 10.00 tot 17.00 uur.