Open dag Loenermarkruiters

LOENEN – Rijvereniging de Loenermarkruiters in Loenen houdt op zondag 3 oktober tussen 13.30 en 16.00 uur een open dag. Ook worden dan de clubkampioenschappen gehouden. De vereniging viert dan ook het 55-jarig bestaan.

De Loenermarkruiters is een kleine, gezellige en enthousiaste rijvereniging, waar het niet uit maakt of je nu net begint of al een ervaren ruiter bent. Traditiegetrouw vinden de clubkampioenschappen plaats tijdens het laatste weekend van september. De leden rijden een dressuurproef en een springconcours op het terrein aan de Horstweg. Deelnemers rijden ieder op een hun eigen niveau en om voor de titel Clubkampioen in aanmerking te komen moeten deze onderdelen verreden worden.

Daarnaast zijn er deze dag demo’s, kunnen kinderen ritjes maken op een pony en zijn er nog veel meer leuke (kinder)activiteiten.