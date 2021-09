Open dag bij Windpark en Zonnepark Bijvanck

ANGERLO – Iedereen die meer wil weten over Windpark en Zonnepark Bijvanck kan een bezoek brengen aan de open dag op zaterdag 11 september. Duurzaam energiebedrijf Pure Energie en coöperatie ZieDeZonSchijnt staan op die dag van 10.00 tot 17.00 uur klaar aan de voet van een van de windmolens om van alles te vertellen over het windpark en zonnepark tussen Angerlo en Loil.

Bezoekers kunnen een kijkje nemen onderin een van de windmolens (bovenin kan niet vanwege veiligheidseisen) en er worden foto’s en een video getoond van de bouw van het windpark. Verder wordt uitleg gegeven over het zonnepark, dat aan de voet van twee windmolens is beoogd. Verschillende deskundigen zijn aanwezig voor vragen over onder andere de techniek van windmolens en een zonnepark, de bouw, de landschappelijke inpassing van het zonnepark en de combinatie van de windmolens en het zonnepark op dezelfde netaansluiting. Bestuursleden van coöperatie ZieDeZonSchijnt – mede-initiatiefnemer van het zonnepark – vertellen hoe zij ervoor zorgen dat inwoners uit de omgeving kunnen meedoen in het zonnepark.

Het is verplicht dat bezoekers zich vooraf aanmelden als zij de open dag willen bezoeken. Het aanmeldformulier is te vinden op zowel de website van het windpark als de website van het zonnepark. Aanmelden kan tot en met donderdag 9 september. De regel van de Rijksoverheid is dat iedere bezoeker een coronatoegangsbewijs moet laten zien. Dat betekent dat bezoekers een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs van maximaal zes maanden oud of een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de open dag moeten laten zien bij de ingang van de open dag. Daar wordt op gecontroleerd. Wie een coronatoegangsbewijs kan tonen, kan de open dag bezoeken en hoeft op het terrein geen anderhalve meter afstand te houden. Toegang is gratis.

Wie vragen heeft over de open dag, kan contact opnemen met Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie via info@zonneparkbijvanck.nl of 06 – 57870755. De open dag wordt gehouden bij windmolen 3, een van de oostelijke windmolens van het windpark. Deze windmolen is vanaf de Ganzepoelweg tussen Angerlo en Loil goed bereikbaar. De afslag naar het windpark vanaf de Ganzepoelweg is ter hoogte van de brug over de Didamsche wetering. De exacte locatie staat op de websites van het windpark en het zonnepark. Omdat er op het terrein beperkt ruimte is voor auto’s, is het verzoek dat bezoekers zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar de open dag komen. Bezoekers die toch met de auto komen, wordt verzocht de instructies van de verkeersregelaars op te volgen.

www.windparkbijvanck.nl

www.zonneparkbijvanck.nl