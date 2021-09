Open avond dorpsmoestuin Beekbergen

BEEKBERGEN – Sinds een paar jaar heeft Beekbergen aan de Hoeven/Achterste Kerkweg een dorpsmoestuin. Dit initiatief van de Hervormde kerk Beekbergen staat open voor iedereen uit het dorp. In de moestuin wordt op biologische wijze groente verbouwd door vrijwilligers. De oogst wordt verdeeld onder de deelnemers en dorpsgenoten als vriendelijk gebaar of hart onder de riem.

In het kader van de Zero Waste Week is er een open avond op vrijdag 24 september tussen 18.00 en 20.00 uur. Iedereen die een mok en lepel meeneemt, krijgt soep van groenten uit de tuin. Vrijwilligers geven een rondleiding en er is een leuke speurtocht voor jong en oud door de tuin met moestuinweetjes.