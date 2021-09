Oogstfeest en Open dag Ashram

LOENEN – Ashram Sada Shiva Dham Loenen houdt op zondag 12 september een Oogstfeest en Open dag. Dit wordt gehouden op het landgoed van de Ashram aan de Vrijenbergweg 60 in Loenen, September is de maand van het oogstfeest. In het kader van dit feest stelt de leiding de deuren open van het gehele landgoed, de moestuin en de tempel. Er is fingerfood uit de eigen tuin, bhajana zingen en er is een mooie gelegenheid een kijkje te nemen bij dit spirituele centrum op de Veluwe. Bezoekers zijn welkom van 11.00 tot 18.00 uur aan de Vrijenbergweg 60.