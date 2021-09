Oecumenische basisschoolgaat verder als De Ontdekking

BRUMMEN – Nu Expeditie 24/7 gesloten is, maakt de Oecumenische Basisschool in Brummen eigenlijk een beetje een nieuwe start. Na jaren samenwonen in het scholencluster aan de Meengatstraat zal de school nu alleen de deuren openen. In de zomervakantie is hard gewerkt aan een interne verbouwing om ook een nieuwe sfeer aan de school te geven. Deze wijzigingen waren een mooi moment om de school een andere naam te geven: Basisschool De Ontdekking. Onderwijswethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen en Jurgen Berenbroek, directeur van de school, onthulden deze naam op maandag 30 augustus.

Bij een nieuwe start hoort een nieuwe naam vindt Jurgen Berenbroek. “Wij willen graag dat we met onze naam nog meer uitstralen waar we voor staan. Ons motto en de kern van onze Oecumenische en Vreedzame School identiteit is ‘samen leren, samen leven’. Wij willen dat kinderen ontdekken wie ze zijn, wat ze kennen en kunnen en ook voelen en denken. Vandaar onze naam: Basisschool De Ontdekking. Wij zijn ook erg blij met het resultaat van de interne verbouwing en de uitbouw die nog gaat komen in november. Het helpt ons en de kinderen nog beter om eruit te halen wat erin zit.”

Bij de bouw van de scholenclusters in de gemeente Brummen is het uitgangspunt niet te bouwen voor leegstand. De verwachting was dat ook dit cluster in het jaar 2022 te kampen zou hebben met een grote leerlingendaling. Maar in de praktijk is dit cluster qua leerlingen juist gegroeid. Met de prognosecijfers die er toen bekend waren is er dus achteraf te klein gebouwd. Wethouder Timmer geeft aan: “Ik ben blij dat nu, door de interne verbouwing en de kleine aanbouw die nog plaats gaat vinden in oktober, het aantal kinderen nu iets meer ruimte krijgt om te spelen en te ontwikkelen.”

Door de uitbreiding ontstaat er met een ruimere aula met een schitterend podium meer ruimte voor creativiteit, zoals weekopeningen en weeksluitingen en andere vieringen, kunnen kinderen in groepjes of individueel ook buiten hun lokaal op leerpleinen aan het werk en is er meer ruimte voor bewegend leren. De verbouwing en de uitbreiding is een ontwerp van architect van der Heijden in samenwerking met het team. De uitbreiding komt voor het schoolgebouw, waardoor de school tegelijkertijd een betere uitstraling krijgt. En door gebruik van dezelfde kleuren en natuurlijke materialen zoals hout, blijft de school ook met de aanbouw een mooi geheel.

Jurgen Berenbroek: “Als de bouw van de extra ruimte klaar is, kunnen we verder met de aanleg van een groen en uitdagend schoolplein. Het is de bedoeling dat kinderen hier straks heerlijk kunnen bewegen. Bij de herinrichting van het schoolplein nemen we de ideeën van de kinderen mee en willen we elementen toevoegen die we kunnen gebruiken bij reken- en taalactiviteiten en bewegend leren. Tevens willen we dat kinderen op verschillende manieren kunnen spelen en leren. Dat willen we ook terug laten komen op ons schoolplein. We dragen trots het vignet Vreedzame School. Het is een filosofie, een werkwijze waarbij de totale sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en democratisch burgerschap en plek krijgt, bij zowel de kinderen, de leerkrachten als ook de ouders en verzorgers van de kinderen en wie weet op termijn ook de wijk of het dorp? Dit is dagelijks te ervaren binnen ons onderwijs en is terug te zien in en rond ons gebouw en straks dus ook op ons schoolplein. Wij zien de school en de omgeving als een mini maatschappij, waarin kinderen 2 veilig kunnen oefenen en ontdekken wie ze zijn, wat ze kennen, kunnen en voelen en wat ze nog zouden willen oefenen en leren. We besteden hier dan ook veel aandacht aan.”