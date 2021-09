Ochtendwandeling in Rheden

RHEDEN – IVN Oost-Veluwezoom houdt op op maandag 4 oktober een ochtendwandeling met het thema ‘Landschap, door weer en wind gevormd’ in de buurt van Rheden. De wandeling start om 9.30 uur vanaf De Houtplaats aan de Schietbergseweg 28 in Rheden en duurt circa 2 uur.

Gedurende deze wandeling wordt stilgestaan bij de effecten van het klimaat op de natuur. Welke sporen zijn zichtbaar na extreme droogte, felle regenbuien, storm en de tornado van 4 juni 2019. Uiteraard zijn dan ook al fraaie herfstkleuren te zien.

Er wordt in kleine groepjes gewandeld over brede paden en paddenstoelen worden op gepaste afstand bewonderd. Vooraf aanmelden is nodig, want het aantal deelnemers is beperkt. Dit kan via het aanmeldformulier op www.ivn.nl/afdeling/oost-veluwezoom/aanmelden-excursie-4-oktober. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.