Nu ook cultuureducatie bij De Lans

BRUMMEN – Sinds langere tijd zorgt het cultuurpunt binnen de gemeente Brummen, ondergebracht bij de SWB, ervoor dat alle basisschoolkinderen in de gemeente in aanraking komen met cultuur. Vanaf dit schooljaar geldt dit voor echt alle kinderen, want ook Vrije School voor Speciaal Onderwijs De Lans is nu bij het programma betrokken.

Via het cultuurmenu komen kinderen op jonge leeftijd in aanraking met kunst in allerlei vormen. Zo kunnen ze leren om creatief te denken, over hun eigen muurtjes heen te kijken en flexibel om te gaan met de veranderende wereld. Dit kan zijn door middel van een bezoek aan een museum of theater of een les van een dansdocent op school. Maar ook een muziekdocent of theatermaker in de klas, of een kunstenaar die met de kinderen beeldend aan het werk gaat. De school betaalt een bedrag per kind per jaar en de gemeente vult dit aan met ongeveer eenzelfde bedrag. Dat is vastgelegd in gezamenlijke afspraken tussen de gemeente en de scholen.