Nieuws Uut Loenen na 10 jaar nog springlevend

LOENEN – Inwoners van Loenen die willen weten welke activiteiten er de komende maand op de agenda staan, worden op hun wenken bediend door Nieuws Uut Loenen (NUL). In oktober is het tien jaar geleden dat de eerste editie van NUL het licht zag. In die tien jaar heeft het lokale nieuwsbulletin zijn bestaansrecht bewezen.

Drijvende krachten achter NUL zijn Marian Zoet en Olga Oudt, die de redactie vormen. Daarnaast zijn Timon Leusink, Esther Aleman en tot voor kort Nathalie van Dijk verantwoordelijk voor de digitale versie en berichten op social media. De vormgeving is in handen van Joop Nievaart en Drukkerij Van Hierden zorgt voor het printen. Verenigingen, stichtingen en de kerken maken volop gebruik van deze mogelijkheid om hun activiteiten onder de aandacht te brengen en het aantal lezers neemt nog steeds toe.

Centraal punt

“Nieuws Uut Loenen begon tien jaar geleden om de communicatie binnen Loenen te verbeteren”, stelt Marian Zoet, die aan de wieg van de nieuwsbrief stond. “Er werd van alles georganiseerd in Loenen, maar één centraal punt waar alle informatie te vinden was, ontbrak. Regelmatig kwam het voor dat een evenement of uitvoering al achter de rug was voor Loenenaren erover hoorden of lazen. In overleg met de Dorpsraad, Lomivé, de Bruisbreek, de Brink, de dorpen coördinator van de gemeente Apeldoorn is besloten tot een eigen maandelijks nieuwsmedium voor Loenen.”

Aanvankelijk was NUL een pagina in de Regiobode en later in het Klaverblad. Toen het Klaverblad ophield te bestaan, is gekozen NUL zelf uit te geven. Naast 400 gedrukte exemplaren die te vinden zijn bij de Spar, de Bruisbeek en het Gezondheidscentrum, is er een digitale versie die bijna 900 abonnees telt. Hiermee komt NUL in bijna alle huishoudens. Ook bestuurders van de gemeente Apeldoorn, Provinciale Staten en beleidsmakers krijgen een exemplaar toegestuurd.

Rubrieken

Vaste rubrieken zijn de agenda, berichten over activiteiten en de column van Marian of Olga. De regels zijn simpel: berichten mogen niet langer zijn dan 250 woorden, geen verslagen in verband met de ruimte en geen commerciële teksten. Uitzonderingen op het laatste zijn de rubriek Bedrijf in Beeld en berichten van Lomivé.

Om de agenda gevuld te houden, krijgen alle bestuurders rond de derde week van de maand een porretje van de redactie om ze eraan te herinneren dat de deadline van NUL nadert. “In principe kunnen ze de kopij ook eerder inleveren, maar ze hebben vaak toch een zetje nodig. Op die manier houden wij voldoende tijd over om alle teksten aan een strenge blik te onderwerpen en zo nodig in te korten.”

Na tien jaar is Marian Zoet nog steeds even enthousiast. “Het is leuk om te doen. Olga en ik zijn beiden nieuwsgierig en weten graag wat er gebeurt in het dorp. Verenigingen maken grif gebruik van de agenda van NUL om hun activiteiten te promoten. De lijst van clubs wordt steeds langer. In coronatijd was het even stil maar gelukkig vult de agenda zich weer.”

Veel plezier

Een terugkerend vast item is de column van Marian of Olga, die aanhaakt bij gebeurtenissen of personen in Loenen. “Dat doen we allebei met veel plezier. Meestal dienen de onderwerpen zich vanzelf aan, maar tijdens de lockdown hebben we voor het eerst samen columns geschreven”, stelt Olga Oudt.

Als het aan de redactie van NUL ligt, gaan ze de komende tien jaar op dezelfde voet door. “We hebben wel eens overwogen om alleen een digitale versie te maken, maar we willen niemand uitsluiten. Er zijn nog veel mensen die een papieren versie prettig vinden. Als je in de wachtkamer bij de tandarts zit, neem je snel even NUL door. Er zijn ook mensen die een aantal exemplaren meenemen en die in de buurt uitdelen.” Wie de digitale versie wil ontvangen dan kan dit doen via nieuws@web-vormgever.nl

Foto: Olga Oudt en Marian Zoet werken met veel plezier aan NUL