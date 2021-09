Nieuwe wijk in Velp krijgt minstens 750 woningen

VELP – Door het gebied nog eens goed te bekijken en door alle hoeken en gaatjes te benutten, gaat het lukken om 1100 woningen te realiseren op het terrein rond ziekenhuis Rijnstate in Velp. Binnen tien jaar moeten de eerste 750 woningen er staan. Dat is flink meer dan de 350 woningen waar eerst over werd gesproken.

Het verschil in het aantal woningen zit hem deels in de grootte van het aantal woningen dat in het oude ziekenhuis zelf kan worden gerealiseerd. “Het blijkt dat de appartementen daar bouwtechnisch gezien niet zo groot kunnen worden. Dus dat levert extra woningen op”, verklaart wethouder Ronald Haverkamp. Ook is het gebied opnieuw bekeken. Bij de 350 woningen is uitgegaan van standaard afmetingen, nu is er grondiger gekeken naar de mogelijkheden die het terrein biedt. Dat betekent dat er de komende 10 jaar sowieso 750 woningen kunnen worden gebouwd. Als de eigenaar van de locatie waar nu arbeidsmigranten verblijven straks ook meedoet, kunnen op dat stuk later nog eens 350 woningen worden bijgebouwd.

Het is de bedoeling om op het terrein van het ziekenhuis een moderne, duurzame wijk te gaan bouwen. Hoe deze precies wordt ingevuld, is nog niet duidelijk. Volgens gemeentelijke norm moet 70 procent worden gebouwd in de betaalbare sector tot 310.000 euro koop of 1000 euro huur. Of dat koop- of huurwoningen worden, moet nog worden bepaald. Vivare onderzoekt de mogelijkheden voor sociale huurwoningen op het terrein, mogelijk in uitwisseling met een locatie elders in Velp-Zuid, waar dan andere woningen komen. “Zo streven we naar meer differentiatie in de wijk”, aldus Haverkamp.

Het wordt een groene wijk met een centraal autovrij gebied en wandelroutes naar bijvoorbeeld het winkelcentrum. De bomen en waterpartijen geven verkoeling in de warme zomers en de groene ruimte kan bij hevige regen het water goed opvangen. De Broekstraat en de aansluiting op de Kennedystraat vormen de ontsluiting van het gebied. Aan de Broekstraat komt een beperkt aantal nieuwe woningen, zodat deze weg niet te druk wordt. Parkeren wordt voor een belangrijk deel opgelost binnen de te bouwen woonblokken. Daarnaast worden er openbare parkeerplaatsen binnen het plangebied aangelegd.

De gemeente ontwikkelt het gebied samen met die projectontwikkelaars, die nu het terrein verder gaan inrichten. Wat wethouder Haverkamp betreft mag daar wel wat haast achter worden gezet, om tijdig te kunnen beginnen met zaken als het aanvragen van de bouwvergunning en bestemmingsplanwijziging. “Die woningen moesten er gisteren staan. Als op 1 januari 2024 de oude gebouwen weg zijn, dan willen we ook op 2 januari beginnen met de bouw.”

Afbeelding: SVP Architectuur en Stedenbouw