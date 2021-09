Nieuwe vloer voor Sporthal de Bhoele

EERBEEK – Afgelopen zomer heeft sporthal de Bhoele in Eerbeek een nieuwe vloer gekregen. De oude vloer voldeed niet meer aan de behoefte van de sporters en was daarmee toe aan vervanging. De nieuwe vloer heeft de perfecte balans tussen schokabsorptie en veerkracht. Dit vermindert vermoeidheid bij de sporters en voorkomt letsel. Daarbij is de kleur ook veranderd van grijs/groen naar helder blauw. Onlangs was de eerste training en daarmee ook direct de ingebruikneming van de nieuwe vloer. Deze werd goed ontvangen door de meiden van volleybalvereniging Spiker uit Eerbeek. Vol met enthousiasme kwamen ze naar binnen gerend om weer met elkaar te kunnen trainen op de vernieuwde sportvloer.