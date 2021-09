Nieuwe lessen bij gymnastiekvereniging Unitas

DOESBURG – Gymnastiekvereniging Unitas uit Doesburg gaat dit seizoen van start met nieuwe lessen. Op dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is er Total-Body-Training in sporthal Beumerskamp. Er wordt gestart met een warming up waarna er statische oefeningen voor alle spiergroepen op het programma staan. Hierdoor zullen de spieren sterker en het lichaam strakker worden. Onbewust verbeter je de conditie en werk je aan je vetverbranding. De les zal afgesloten worden met stretchoefeningen en een cool down. Er is geen leeftijdsgrens bij deze training, iedereen kan hieraan meedoen.

Iedere donderdagochtend van 9.00 tot 11.00 zijn er lessen 60 Plus Sportief (dames of gemengd) in de sportzaal aan de Wilgenstraat (Ooi). 60 Plus Sportief is een vorm van gymnastiek aangepast aan de ouder wordende mens onder deskundige leiding. Bewegen is belangrijk, zeker als je ouder wordt. Je blijft langer fit en zelfredzaam. Botten en spieren worden sterker, de coördinatie verbetert en het bewegen heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen. Maar het is vooral leuk en gezellig, zeker als je het in groepsverband doet is het een leuke manier om in contact met anderen te komen. De lessen zijn gevarieerd met oefeningen afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemers met als doel: plezier in bewegen, eigen inzet en motivatie. Samen bewegen stimuleert om te blijven deelnemen aan de wekelijkse bijeenkomsten.

www.unitasdoesburg.nl