Nieuwe koning voor Keppel en Eldrik

HOOG-KEPPEL – René Eugelink is de nieuwe schutterskoning van Keppel en Eldrik. Voor de tweede keer in zijn leven schoot hij de vogel naar beneden. Onder luid gezang en begeleiding van de huldigingscommissie werd een ronde over het feestterrein gemaakt.

Op zaterdag 4 september was het feest in Keppel. Op de Burgemeester van Panhuysbrink in Hoog-Keppel was een gezellig festivalterrein ingericht. Mede dankzij het prachtige weer werd het een ware feestdag, waarop veel dorpsgenoten samen kwamen om de 125e editie van het Volksfeest te vieren. Het feest duurde dit jaar maar één dag, maar dat mocht de pret niet drukken.

De dag begon vroeg met het Bielemannen-ontbijt op meerdere plaatsen in Keppel en Eldrik. Daarna volgde de formele opening van het feest met vaandel en de muziekvereniging Hummelo en Keppel, bestuur en de Koningin van 2020. Aansluitend stonden het vogelschieten en de spelletjes voor jong en oud op het programma. Het eten kon worden gehaald bij kleine foodtrucks, er stonden kermiswagens en er hing vooral een heel relaxte sfeer. In de avond zorgde een spetterend optreden van de Retteketet Showband ervoor dat het feest tot in de kleine uurtjes doorging.

Foto: P. Witte