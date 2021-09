Nieuwe kledingsponsor vv Oeken onder 23

BRUMMEN – Zaterdag 31 augustus was Sandra Bello van IMOZ naar Sportpark De Overkant in Brummen gekomen om de tenues uit te reiken aan een nieuw vv Oeken team, het team onder 23. Dit team is een tussenteam dat ervoor zorgt dat het jeugdvoetbal nog beter aansluit op het seniorenvoetbal.

De jongens uit dit vriendenteam vonden in Sandra Bello van IMOZ een sponsor die dit leuke nieuwe team van wedstrijdkleding wilde voorzien. IMOZ is een bedrijf dat opleiding en training verzorgt, gericht op de zorg. Sandra sprak de jongens voor hun eerste oefenwedstrijd toe en wenste ze veel succes en plezier.

Namens vv Oeken was Roy Jurriens van sponsorzaken aanwezig om Sandra de bloemen te overhandigen en te bedanken voor dit mooie gebaar.