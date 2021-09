Nieuwe huurhuizen op locatie De Triangel

EERBEEK – Donderdag 16 september zijn 25 nieuwe huurhuizen opgeleverd aan onder andere de Bachstraat in Eerbeek. Deze zijn gekomen op de plek waar vroeger basisschool De Triangel stond en bestemd voor gezinnen en 1- tot 2-persoonshuishoudens. Ze zijn gasloos, goed geïsoleerd, hebben zonnepanelen en een warmtepomp.

Nel Bruil, directeur a.i. van Veluwonen: “We kunnen deze extra nieuwe huizen goed gebruiken. Twee huizen heeft Veluwonen speciaal gereserveerd voor jongeren, waardoor twee jonge inwoners een nieuw eigen huis hebben gekregen.”

Wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen gaf huurder Anke Wilbrink symbolisch de sleutel van haar nieuwe huis. Dit deed hij samen met Nel Bruil en Martin Companje, directeur van aannemer Roosdom Tijhuis. Later dit najaar krijgen 18 andere huurders ook de sleutel van hun nieuwe huis op de plek van de C. van Leeuwenschool in Eerbeek.